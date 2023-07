Vitor Hugo de Miranda inicia campanha no Sul-Americano nesta sexta

O atleta americanense Vitor Hugo de Miranda inicia, nesta sexta-feira, sua trajetória no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo, que será disputado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. A prova do velocista está marcada para as 15 horas, no revezamento 4×400 metros misto.

Vitor Hugo compete pela equipe Orcampi, de Campinas, e foi convocado para defender o Brasil nos revezamentos 4×400 metros misto e 4×400 metros masculino.

A convocação aconteceu após o bom desempenho no Troféu Brasil, disputado no início deste mês, em que o americanense conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze.

Para ele, o foco está em conseguir uma boa campanha e conquistar uma vaga no Campeonato Mundial de Atletismo, a ser disputado em Budapeste, na Hungria, entre os dias 19 e 27 de agosto. Para isso é preciso vencer a prova com um tempo que coloque o revezamento entre os 16 melhores do mundo.

“A expectativa para o Sul-Americano é de fazer uma boa marca no 4×400 metros misto para tentar a classificação do revezamento para o Mundial. O 4×400 no masculino é a mesma pegada e vamos tentar fazer uma boa marca para classificar ao Mundial, em Budapeste”, disse ao LIBERAL.

A outra prova de Vitor Hugo no Sul-Americano, o revezamento 4×400 metros masculino, está marcada para domingo, às 16h20. Outro atleta de Americana que estará no campeonato é Felipe Bardi, que foi convocado para o revezamento 4×100 metros masculino.

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, foi convocado após conquistar a medalha de bronze nos 100 metros rasos masculino. De acordo com a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), a prova do revezamento na competição continental está marcada para amanhã, às 16h20.

“Estou muito feliz por representar o Brasil. É sempre uma honra participar do Sul-Americano e nas últimas edições participamos de todos, desde 2017”, disse Bardi, quando foi convocado. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves