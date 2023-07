Vitor Hugo de Miranda conquista o bronze nos 400 m rasos do Troféu Brasil

O americanense Vitor Hugo de Miranda conquistou na noite desta sexta-feira (7) a medalha de ouro na disputa dos 400 metros rasos do XLII Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, que está sendo realizado em Cuiabá, no Mato Grosso.

O atleta da equipe Orcampi, de Campinas, obteve a marca de 46s06, sendo superado somente por Maxsuel dos Santos Santana, da Luasa Sports, que fez 45s75 e foi o segundo colocado; e por Lucas da Silva Carvalho, do Pinheiros, que cravou 45s10 e foi o campeão.

Vitor Hugo de Miranda ficou em terceiro lugar nos 400 m rasos – Foto: Wagner Carmo / CBAt

“Esperava um resultado melhor, só que fiz uma estratégia diferente na corrida, passando os 200 metros mais forte, aí eu não consegui fazer um final tão bom quanto o esperado, mas deu um tempo bom”, comentou Vitor em entrevista ao LIBERAL.

Ele ainda destacou a importância da conquista em uma competição de tamanha importância, lembrando de agradecer às pessoas que o ajudam em sua carreira no esporte.

“Essa medalha é muito importante, tem a minha família, que sempre cuida de mim, me ajuda com tudo que eu preciso, minha namorada, os parceiros de treino, o treinador. Qualquer coisa que eu esteja precisando, eles fazem o possível para me ajudar”, ressaltou o atleta.

Nesta sexta, Vitor Hugo ainda disputou com sua equipe o revezamento 4×100 m rasos, mas o time campineiro terminou na sexta posição.

Ele ainda disputará os revezamento 4×400 m misto, neste sábado, e o revezamento 4×400 m rasos, no domingo.

Bardi

Outro americanense que compete neste sábado é Felipe Bardi, do Sesi-SP, que disputa logo na parte da manhã as eliminatórias dos 200 m rasos. Se avançar nesta etapa, ele disputa a semifinal no mesmo dia e, caso chegue à final, compete no domingo na luta por um lugar ao pódio.