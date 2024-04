Vitor Hugo compete nesta sexta-feira pelo Troféu Adhemar Ferreira da Silva

O atleta Vitor Hugo de Miranda, de Americana, compete nesta sexta-feira (5) no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, disputado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. Ele entrará em ação pelos 400 m rasos, a partir das 10h50.

De Americana, Vitor Hugo de Miranda compete nesta sexta-feira – Foto: Wagner Carmo/CBAt

A competição é promovida pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e reúne atletas profissionais e universitários. Ao todo, são 870 participantes em busca de uma medalha, sendo 745 federados e 125 universitários. Além do americanense, a equipe Orcampi, de Campinas, conta com outros 35 atletas e é a terceira delegação mais numerosa, atrás de Praia Clube (53) e Pinheiros (43).

Vitor Hugo se diz pronto para a competição, que será a sua primeira da CBAt no ano. “Minha preparação foi muito boa durante essas semanas, estou preparado para correr minha minha marca ou bem próximo dela”, disse ao LIBERAL.

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva estará em disputa até domingo (7) e faz parte da categoria E da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo). Assim, os atletas participantes podem pontuar no ranking que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto.

