Vitor Hugo comemora bronze no Troféu Adhemar Ferreira da Silva: ‘Prova muito boa’

Atleta americanense finalizou em terceiro lugar, com 46s34, na prova dos 400 m rasos realizada em Bragança Paulista

O americanense Vitor Hugo de Miranda, da equipe Orcampi, de Campinas, comemorou a medalha de bronze conquistada no sábado (6), na final dos 400 m rasos do Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo, em Bragança Paulista. Em conversa o LIBERAL, o atleta avaliou positivamente o nível da prova e o seu ritmo diante de concorrentes com destaque nacional.

“Foi uma prova muito boa para minha segunda competição do ano, pegando o ritmo. Fico contente por ser uma prova bem parecida com o Troféu Brasil [que será realizado em junho]. Agora é focar que daqui duas semanas tem outro torneio para ir em São Bernardo, espero fazer minha melhor marca nos 400 m”, disse Vitor Hugo.

Vitor Hugo, à direita, no pódio após faturar o bronze – Foto: Vitor Hugo de Miranda / Divulgação

Na prova de sábado, o corredor americanense finalizou em terceiro lugar, com a marca de 46s34, atrás apenas de Lucas Carvalho e Lucas Vilar, dois dos principais nomes da prova no País, que completaram com 45s16 e 45s81, respectivamente.

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva é promovido pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e reúne atletas profissionais e universitários. A competição faz parte da categoria E da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo), o que permite que os atletas pontuem no ranking da CBAt.

A classificação nacional pode valer vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados entre julho e agosto.

O próximo torneio a ser disputado por Vitor Hugo é o da FPA (Federação Paulista de Atletismo), na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. As etapas serão realizadas de 13 a 27 de abril.