Vice-artilheiro, David Batista se despede do Rio Branco: ‘certeza de um até logo’

Atacante marcou cinco gols com a camisa do Tigre na primeira fase do estadual e foi capitão da equipe

O atacante David Batista se despediu oficialmente do Rio Branco nesta quarta-feira (10). Por meio de sua conta no Instagram, que é privada, o jogador de 34 anos confirmou sua saída da equipe de Americana devido a um “motivo contratual”. Batista é o vice-artilheiro do time no Campeonato Paulista Série A4.

Em 14 jogos com a camisa alvinegra, o centroavante balançou as redes cinco vezes, marcando gols importantes como nas vitórias sobre Ska Brasil e Taquaritinga, ambas na primeira fase. Além disso, ele foi capitão do time em boa parte da competição.

David Batista anotou cinco gols em 14 jogos durante sua passagem pelo Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Conforme o LIBERAL já havia adiantado, Batista estava emprestado ao Rio Branco pelo Inter de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, com contrato válido até o próximo domingo (14). No entanto, o clube gaúcho solicitou o retorno do atacante de forma antecipada.

Por conta disso, Batista foi cortado da lista de jogadores que disputam as quartas de final da A4 contra o Taquaritinga. Para o setor ofensivo, o Rio Branco contratou os atacantes Raphael Lopes, Luan Carioca e Vagninho, que já estrearam na partida de ida.

Na vitória por 3 a 1 diante do Taquaritinga, David Batista esteve no estádio Décio Vitta acompanhando o jogo, mas já não poderia mais jogar. Sua última partida pelo Tigre foi o triunfo de 2 a 0 contra o Independente, na última rodada da primeira fase, quando foi autor de um dos gols.

‘Até logo’

“Por motivo contratual, hoje me despeço do Rio Branco. Deixo meu muito obrigado do porteiro à presidência e gostaria de dizer que vocês foram de verdade. Também agradeço aos torcedores, com quem tive o prazer de compartilhar bons momentos”, disse na publicação.

“Com vocês eu aprendi que podemos fazer sempre mais e que o nosso trabalho é fonte de alegria e satisfação. Os ensinamentos ficarão para sempre. Espero reencontrar todos vocês na caminhada da vida. É uma despedida com a certeza de um ‘até logo'”, completou Batista.

Com a vitória no jogo de ida das quartas, o Rio Branco vai a Taquaritinga no sábado podendo perder por até um gol de diferença. Caso a equipe americanense avance para a semifinal, alcançará o feito pela primeira vez em sua história – em anos de acesso, foram disputados quadrangulares ou hexagonais.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.