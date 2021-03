Vera Cruz Campinas tem mais um jogo adiado na Liga de Basquete Feminino

Partida contra o Ituano, que estava marcada para sexta-feira (26), foi postergada devido à fase emergencial do Plano São Paulo

O Vera Cruz Campinas teve mais uma partida adiada na LBF (Liga de Basquete Feminino) por conta da fase emergencial do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O jogo contra o Ituano, que estava marcado para a próxima sexta-feira (26), será em outra data, ainda não definida.

Até agora, equipe campineira só jogou uma vez na edição 2021, em 8 de março – Foto: Fábio Leoni / LBF

A informação foi divulgada na última sexta pela liga, que fica sediada em Americana. O confronto seria em Itu. A LBF também já tinha adiado o duelo entre Vera Cruz e São José/Apaba, que se enfrentariam no último sábado, em Campinas.

Ao todo, a entidade já suspendeu sete partidas que seriam realizadas entre 16 e 28 de fevereiro.

Paralelamente, duas equipes entraram em quadra no último domingo, quando a Sodiê Doces/Mesquita/LSB venceu o Ituano por 82 a 77, em Mesquita (RJ), onde a realização de competições segue permitida.

O Vera Cruz, por enquanto, só disputou um jogo na LBF 2021, no último dia 8. O time estreou com vitória por 87 a 67 sobre o AEC/Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, em Campinas. A equipe é comandada pelo técnico Élcio Ortiz, que reside em Americana, e conta com quatro jogadoras da cidade.

Fase emergencial

Em São Paulo, a fase emergencial, que proíbe atividades esportivas coletivas, vai durar pelo menos até o próximo dia 30. O governo não descarta ampliar esse período ou, até mesmo, endurecer as restrições.