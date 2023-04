Venda de ingressos para o dérbi entre União Barbarense e Rio Branco tem início

Os ingressos para o dérbi entre União Barbarense e Rio Branco, que será disputado neste sábado (29), às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (26). As entradas podem ser adquiridas de forma presencial e online, com valores que partem de R$ 20 e chegam em R$ 60.

A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Para o setor de arquibancada geral, o valor é R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto a área cativa custa R$ 60 inteira e R$ 30 a meia. Estudantes, aposentados e crianças de até 13 anos têm direito a pagar meia entrada.

As entradas podem ser compradas na secretaria do União, localizada na Rua dos Girassóis, 21, no bairro Jardim Panambi, e no site uniaobarbarense.soudaliga.com.br.

A partir de sexta-feira (28), o estádio Décio Vitta também terá ingressos à venda, conforme informado pelo Tigre.

Este será o primeiro dérbi após mais de dois anos. Na primeira rodada, o Rio Branco empatou em 1 a 1 com o Paulista de Jundiaí, enquanto o União venceu o Colorado Caieiras por 1 a 0. A dupla está no grupo 4 da Bezinha.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.