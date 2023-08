Velódromo de Americana passará por reforma com investimento de R$ 547 mil

Local apresenta alguns danos, conforme a reportagem identificou nesta segunda-feira - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Velódromo Municipal Miguel Stoco, em Americana, passará por uma reforma com investimento de R$ 547 mil. A obra será executada por meio de contrapartida de uma empresa que vai instalar um loteamento residencial nos arredores do Centro Cívico, por solicitação da prefeitura, conforme consta em documento publicado no Diário Oficial do município.

Local passará por investimento de uma empresa de loteamentos, segundo a prefeitura – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

A administração informou nesta segunda-feira que a empresa deverá apresentar o cronograma do serviço em até 30 dias.

As intervenções no local, destinado a competições e treinamentos de ciclismo, vão incluir reforma e pintura do piso, conserto dos alambrados, construção de banheiros e vestiários e instalação de iluminação de LED e novo letreiro. O velódromo possui pista com dimensão oficial de 333 metros.

“Mais um espaço esportivo da nossa cidade sendo revitalizado e ganhando uma nova infraestrutura para melhor atender aos nossos atletas. O Velódromo de Americana é referência na região, e essa reforma será de grande importância para voltarmos a receber competições de alto nível”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

“Muito feliz em anunciar a reforma deste importante espaço da nossa cidade. Estamos trabalhando intensamente no fomento ao esporte para levar mais lazer e qualidade de vida à população”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

Segundo o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, o espaço estará melhor equipado para a realização de eventos e treinos. “Essa obra vem ao encontro do empenho da nossa secretaria na preservação e revitalização dos equipamentos esportivos de Americana”, afirmou.

O loteamento a ser instalado se chamará Portal do Sol e terá 115,9 mil metros quadrados. Trata-se de uma área localizada na Rua do Eletricista, no bairro Machadinho.