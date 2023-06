Veja quais são os cenários para o Rio Branco não ser rebaixado na Bezinha

O Rio Branco vive situação delicadíssima no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Se perder para o Colorado Caieiras, no domingo (18), estará rebaixado para a recém-criada quinta divisão estadual. Apesar disso, o time ainda depende apenas de si para se classificar à segunda fase e escapar, momentaneamente, da queda.

Para não ser rebaixado, o Tigre precisa terminar entre os quatro primeiros colocados do Grupo 4, que ainda tem duas vagas remanescentes. Ska Brasil e União Barbarense, líder e vice-líder, respectivamente, já estão classificados e jogam para cumprir tabela. A partir disso, o rio-branquense já estuda o que seu time precisa fazer nestes últimos dois jogos.

Rio Branco precisa vencer ou ao menos de empatar para seguir vivo na Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Se vencer

Este é o cenário mais otimista. Caso vença as duas últimas partidas da primeira fase, contra Colorado e Amparo, o Tigre da Paulista estará classificado. Isso porque os dois próximos adversários estão na briga direta pelas duas últimas vagas e, com as vitórias, o Rio Branco chegaria a 14 pontos, ficando entre os quatro primeiros.

Se perder

Por outro lado, se for derrotado, o time de Americana estará oficialmente rebaixado. Com vitória do Colorado no domingo, o time de Caieiras chegaria a 11 pontos. Neste cenário, o Rio Branco conseguiria igualar a pontuação se vencesse na última rodada; no entanto, leva a pior no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate.

No outro jogo decisivo do Grupo 4 entre Amparo e Paulista de Jundiaí, o resultado não importaria. Isso porque em caso de vitória do Amparo ou empate, o Tigre não conseguiria ultrapassar o Leão da Montanha. Se a vitória for do Galo do Japi, idem. Ou seja, a briga do Rio Branco passaria a ser apenas para não ficar em último.

Se empatar

Em caso de empate entre Rio Branco e Colorado Caieiras, a definição ficará para a última rodada. No entanto, a classificação não dependerá mais única e exclusivamente do Tigre. Neste caso, além de ter de vencer o Amparo no último jogo, a equipe americanense dependerá dos resultados de Ska Brasil x Colorado Caieiras e Paulista x União Barbarense.

A bola rola para o jogo decisivo entre Rio Branco e Colorado Caieiras às 11h do domingo, no Estádio Municipal Carlos Ferracini, em Caieiras.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.