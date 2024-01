Veja os melhores momentos do jogo-treino entre Rio Branco e Palmeiras

O Palmeiras divulgou, na tarde desta quinta-feira (11), um vídeo com os melhores momentos do jogo-treino contra o Rio Branco. A atividade aconteceu na Academia de Futebol, em São Paulo, e terminou com uma goleada alviverde por 4 a 0.

O primeiro tento se originou de uma falha do goleiro Sandro, que, ao tentar chutar para frente, foi interceptado por Luis Henrique. A bola bateu no atacante palmeirense e entrou no gol. O lance ocorreu no segundo período da atividade, que contou com três tempos de 30 minutos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na etapa final, Rafael Coutinho marcou duas vezes após jogada pela esquerda. Na primeira, ele bateu de esquerda na entrada da área. Na segunda, cabeceou sem chances de defesa. Depois, Mayke apresentou cobrança de escanteio para cabecear cruzado e dar números finais ao jogo-treino.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O Rio Branco também criou oportunidades, mas parou nas defesas dos goleiros Weverton e Marcelo Lomba.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Agora, o Tigre volta a campo neste sábado, às 10h, em novo jogo-treino. Desta vez, o adversário será a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A estreia na Série A4 acontece no dia 27 deste mês, às 16h, contra o Penapolense, fora de casa.