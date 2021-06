Vanderlei Macris anuncia R$ 300 mil para construção de campo society

Obra será feita no Guanabara; deputado anunciou a notícia junto do suplente de vereador e assessor parlamentar Renan de Angelo

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (16), uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para a construção de um campo society no bairro Jardim Guanabara, em Americana.

Ele divulgou a notícia junto do suplente de vereador e assessor parlamentar Renan de Angelo (PSDB). O investimento, inclusive, atende a um pedido de Renan.

Vanderlei Macris e Renan de Angelo durante anúncio de repasse para Americana – Foto: Divulgação

“Esse recurso irá melhorar a infraestrutura esportiva do bairro, setor que é fundamental para formação de crianças e jovens, como futuros atletas e também bons cidadãos”, disse o deputado via assessoria de imprensa.

Segundo Renan, esse recurso auxiliará os projetos esportivos do bairro. “Esse é um desejo antigo dos moradores locais, e tenho certeza que essa obra ajudará a melhorar ainda mais os atendimentos com os projetos na área de esporte, além de ser mais uma opção de lazer no bairro”, afirmou.

A obra será realizada ao lado do campo de futebol do Jardim Guanabara. Segundo a assessoria de Vanderlei, os R$ 300 mil serão enviados pelo Ministério da Cidadania à prefeitura, que deve receber a confirmação do repasse ainda nesta semana.