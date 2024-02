Valmir Israel se tornará o treinador do Rio Branco com mais jogos na 4ª divisão

Desde 2023 no comando, técnico completará 23 partidas no clube contra o Audax, nesta quarta

Valmir Israel irá se tornar nesta quarta-feira (21) o treinador com mais jogos à frente do Rio Branco na quarta divisão estadual. No compromisso diante do Osasco Audax, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A4, o técnico alcançará a marca de 23 partidas no clube.

Atualmente, com 22 jogos, Valmir está empatado com Marcos Campagnollo, que comandou o Tigre nos anos de 2019 e 2020.

Contratado em 2023, Valmir Israel chegou a Americana com o objetivo de classificar o Rio Branco para a segunda fase daquele ano. À época, o time estava na zona de rebaixamento e com apenas três jogos restantes.

Valmir Israel chegará a 23 jogos no Tigre com aproveitamento de 50% – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após manter o time na quarta divisão e garantir a classificação à segunda fase, levou a equipe até a fase de quartas de final, quando caiu para o Taquaritinga nos pênaltis. A campanha de recuperação fez com que a diretoria renovasse o contrato do treinador para 2024.

Até o momento, Valmir soma oito vitórias, nove empates e cinco derrotas à frente do Rio Branco, em um aproveitamento de 50% dos pontos disputados. Além disso, o retrospecto é de 29 gols marcados e 22 sofridos. Neste ano, a campanha riobranquense é de duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos na Série A4.

“A gente tem que lidar com naturalidade. Não é uma meta que eu almejava, porque o que a gente sempre quer é o título, dar aquilo que o torcedor quer. É uma marca individual que a gente fica feliz, é fruto do trabalho, dedicação e comprometimento, mas eu quero dar ao torcedor é o acesso e o título, para depois pensar nisso”, afirmou o treinador.

“Estou 24 horas trabalhando para o clube, procurando fazer o meu melhor junto com a minha comissão técnica e com os atletas. Tenho certeza que vamos evoluir e espero que consiga dar alegria ao torcedor”, completou Valmir.

Retrospecto na 4ª

Desde 2019, período em que o clube disputa a quarta divisão, o dono do melhor aproveitamento é Bira Arruda, que alcançou 61,9% dos pontos em 2021. Por outro lado, considerando os treinadores que comandaram o time ao menos cinco vezes, o pior aproveitamento é de Marcus Paulo Grippi. Em 2023, ele teve apenas 33,3%.

Confira o desempenho de todos os técnicos do Rio Branco na quarta divisão:

TÉCNICO ANO JG V E D GP GS SG APR% Betão Alcântara 2022 8 4 1 3 12 9 3 54,16% Bira Arruda 2021 14 7 5 2 19 12 7 61,90% Jorge Parraga 2020 1 0 1 0 0 0 0 33,33% José Carlos Grandini 2020 1 0 1 0 2 2 0 33,33% Marcos Campagnollo 2019 e 2020 22 10 6 6 32 25 7 54,54% Marcus Paulo Grippi 2023 7 1 4 2 7 8 -1 33,33% Paulinho McLaren 2022 5 2 0 3 4 8 -4 40,00% Raphael Pereira 2019 13 7 3 3 16 10 6 61,54% Tony Ferreira 2019 e 2022 4 1 0 3 5 6 -1 25,00% Valmir Israel 2023-2024 22 8 9 5 29 22 7 50,00%

*Colaborou Gabriel Pitor