Valendo vaga na semifinal, Rio Branco visita Taquaritinga neste sábado

O Rio Branco decide sua sequência no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado (2). Às 15h, a equipe entra em campo fora de casa, para enfrentar o Taquaritinga, no Estádio Municipal Adail Nunes da Silva, o Taquarão.

A partida é válida pela volta das quartas de final da competição, que teve jogo de ida empatado em 0 a 0.

Para o duelo deste sábado, o técnico Valmir Israel terá o retorno de quatro atletas que estiveram suspensos na ida. Trata-se dos laterais Williams Bahia e Luan Vitor, do volante Léo Alves e do atacante Carlos Iury, que é o artilheiro do time. Todos devem retornar como titulares diante do CAT.

Tigre precisa vencer para avançar; empate leva o jogo para as penalidades – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em entrevista coletiva antes da partida decisiva, o treinador afirmou que será um confronto complicado para o Rio Branco, mas que confia na preparação feita por sua equipe.

Além disso, alerta para a necessidade do aspecto mental estar bem trabalhado.

“Jogo difícil, de extrema dificuldade. A gente sabe que, dentro dos domínios deles, eles também vão fazer a pressão necessária para buscar o resultado, mas estamos preparados. Trabalhamos muito bem a semana, acho que vai ser um jogo onde mentalmente temos que estar preparados”, disse Valmir Israel.

Apesar da dificuldade, o comandante entende que a equipe ganhou maturidade ao longo da Bezinha. Isso porque, desde a primeira fase, quando correu risco de rebaixamento, até a classificação aos 58 do segundo tempo contra o Penapolense, o Rio Branco colecionou momentos decisivos na temporada.

“Eu vejo que, nessas dificuldades, a nossa equipe já está madura. Soubemos sofrer nas outras situações de classificação, então acredito que estamos preparados. Fizemos trabalhos muito bons, justamente procurando nos beneficiar das dificuldades que o adversário tem, para que a gente possa surpreender dentro da casa deles”, completou.

Fantasma das quartas de final

No entanto, para alcançar o objetivo, o Tigre terá de conseguir passar das quartas de final de um torneio pela primeira vez em sua história. Até o momento, foram oito confrontos e oito eliminações.

Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer irá avançar à semifinal e disputar o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista.

*Colaborou Gustavo Tomazeli.