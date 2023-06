‘Vai ser um time extremamente competitivo’, afirma novo técnico do Rio Branco

“Vai ser um time extremamente competitivo”. É o que promete o novo técnico do Rio Branco, Valmir Israel, para a sequência do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Ele foi apresentado nesta terça-feira (6), no estádio Décio Vitta, em Americana, e tem a missão de classificar o time para a segunda fase nos três jogos que restam.

Valmir chega ao clube acompanhado do auxiliar técnico Klaus Matheus. Atualmente, o Tigre soma sete pontos e está em quinto lugar no Grupo 4, fora da zona de classificação e ocupando uma posição que o rebaixaria caso a competição terminasse hoje. Avançam à segunda fase os quatro primeiros de cada chave. Para passar, a equipe depende apenas de si.

Valmir Israel chegou com a missão de classificar o Tigre à próxima fase – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Eu vim aqui para buscar os nove pontos. Eu vim aqui para buscar o título. O futebol é resultado, a gente sabe que precisava de um tempo maior para trabalhar com o elenco, conhecer, saber a característica de cada um para criar uma ideia de jogo. A gente tem que gerir da melhor maneira possível e procurar se preocupar especialmente na classificação, temos que depender somente de nós”, afirmou Valmir.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O novo treinador promete intensidade total dentro de campo, com uma equipe aguerrida na marcação. Além disso, sua primeira análise é de que o Rio Branco tem feito muitos lançamentos imprecisos em direção ao ataque e que precisa melhorar quando tem a posse da bola.

“Vai ser um time extremamente competitivo. É uma equipe que vai marcar muito forte e vai tentar chegar com um pouco mais de qualidade no último terço. A gente pôde perceber que temos muitos erros de passe, muito jogo direto sem acerto, então vamos tentar corrigir essas questões de erro e, principalmente, quando está sem posse de bola. Vai ser um time aguerrido”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Valmir Israel comandou seu primeiro treino na tarde desta terça e fará sua estreia no sábado (10), às 15h, contra o Ska Brasil, no Décio Vitta. Se vencer, o Rio Branco pode retornar à zona de classificação – a depender de um tropeço do Amparo ou derrota do Paulista.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.