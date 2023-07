União vence o Tanabi, evita rebaixamento e avança de fase na Bezinha

O União Barbarense fez a lição de casa, venceu o Tanabi por 2 a 0 na tarde deste sábado (22), no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e, além de evitar o rebaixamento, ainda conseguiu avançar à terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União Barbarense venceu o Tanabi por 2 a 0 – Foto: Luciano Claudino / Código 19

Com o resultado positivo e a derrota do Mauaense para o XV de Jaú por 2 a 1, também neste sábado, a equipe barbarense avançou na segunda posição do Grupo 9, com 7 pontos, atrás somente do time de Jaú, que liderou a chave com 16 pontos.

Agora, pelo cruzamento dos classificados, o Leão da 13 está no Grupo 15 da terceira fase, junto de Grêmio São-Carlense, Vocem e América de Rio Preto.

Em campo, o União entrou pressionado e sabendo da necessidade de um triunfo diante de sua torcida. O placar foi inaugurado aos 24 minutos, quando Lucas Alves aproveitou rebote do goleiro e empurrou para as redes.

Leão da 13 avançou de fase na segunda posição do grupo – Foto: Luciano Claudino / Código 19

A equipe da casa seguiu dominando as ações e chegou ao segundo gol aos 44 da primeira etapa, com Edgar, que fez bela jogada individual na ponta direita, entrou na área e bateu cruzado para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, o Leão perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro do Tanabi. Porém, o adversário não ofereceu grande resistência e o placar seguiu o mesmo até o fim, garantindo a vaga unionista na luta pelo acesso.