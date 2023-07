União Barbarense recorre de novo contra leilão de estádio e da sede social

Clube pede que ministros do TST revejam decisão do presidente da Corte, que manteve a venda dos bens

O Departamento Jurídico do União Barbarense apresentou esta semana mais um recurso contra o leilão em que foram vendidos, pela Justiça do Trabalho, o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães e a sede social do clube de Santa Bárbara d’Oeste.

Os advogados da equipe pedem que três Ministros do TST (Tribunal Superior do Trabalho) revejam a decisão ministro Lelio Bentes Corrêa, presidente da corte.

Estádio e sede social foram vendidos por R$ 11,3 milhões – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No início do mês, ele rejeitou um pedido do União para anular a venda dos seus dois principais bens, realizada em dezembro de 2021, por R$ 11,3 milhões.

Em sua decisão, o presidente do TST apontou que não foram demonstradas violações a dispositivos constitucionais, o que impede a análise do mérito pela corte.

O recurso contra a decisão monocrática já havia sido anunciado pelo diretor jurídico do clube, Régis Godoy, ao LIBERAL. “Tem afronta à Constituição nesse leilão e eu vou levar isso para o colegiado. Essa discussão ainda vai longe”, afirmou.

TRÂMITE

O novo pedido do União será analisado por três ministros do TST, que é a última instância da Justiça do Trabalho. Se a decisão do presidente for mantida, caberá ainda ao clube, a apresentação de mais um recurso, chamado de embargos de declaração. Não há prazo para que as alegações do time sejam analisadas pelo tribunal.

No processo, a venda dos imóveis foi determinada para permitir o pagamento de verbas trabalhistas de pelo menos 98 ex-funcionários da agremiação. Apesar do tempo transcorrido desde a venda, nenhum pagamento foi feito pelos arrematantes.

A justiça permitiu que os desembolsos comecem apenas após o “trânsito em julgado”, da arrematação, ou seja, quando não houver mais recursos contra a transferência dos imóveis.