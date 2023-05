União recebe o Amparo e mira liderança do seu grupo na Bezinha

Neste sábado, o União Barbarense entra em campo para o seu terceiro compromisso no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15h, a equipe encara o Amparo no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, de olho na primeira posição de seu grupo.

Com uma vitória e um empate até aqui, o União possui 4 pontos e está na segunda posição do Grupo 4, atrás do líder Ska Brasil apenas no saldo de gols. O Amparo, por sua vez, é terceiro colocado e vem de vitória por 3 a 2 sobre o Colorado Caieiras.

Se vencer, a equipe do técnico Toninho Cobra pode assumir a liderança da chave, dependendo de um tropeço do Ska na partida diante do Rio Branco, no mesmo horário. A rodada ainda conta com o duelo entre Colorado Caieiras e Paulista de Jundiaí, que será no domingo, às 11h.

