União recebe Mauaense no primeiro jogo em casa da segunda fase

O União Barbarense jogará em casa pela primeira vez na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Nesta quarta-feira, às 15h, o Leão entra em campo para enfrentar o Grêmio Esportivo Mauaense, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A partida é válida pelo Grupo 9 da competição. Na estreia da segunda fase, o União empatou fora de casa com o Tanabi, pelo placar de 1 a 1, enquanto o Mauaense ficou no 0 a 0 contra o XV de Jaú, jogando em casa. Por conta disso, todos na chave estão com um ponto ganho.

União faz seu primeiro jogo em casa na segunda fase da Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O técnico do Leão da 13, João Vallim, entende que o adversário possui um estilo de jogo reativo, esperando pelos contra-ataques. Por conta disso, quer que sua equipe mantenha a intensidade demonstrada diante do Tanabi.

“Eles [Mauaense] jogam bem fechados, buscando o contra-ataque, foi o que fizeram contra o XV de Jaú, mas trabalhamos visando o jogo. Agora, o time está agredindo mais devido ao meu jeito de jogar, eu procuro agredir o adversário o tempo todo e não vai ser diferente. Vou buscar a vitória do começo ao fim do jogo”, disse.

Além de União Barbarense e Mauaense, o Grupo 9 terá o confronto entre XV de Jaú e Tanabi, disputado nesta quarta-feira, às 19h30, em Jaú. Nesta fase, se classificam os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

*Colaborou Gustavo Tomazeli.