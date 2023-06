União empata sem gols e briga pela ponta do grupo fica para última rodada

Com o resultado, a equipe barbarense segue na segunda colocação do Grupo 4, agora com 15 pontos

Jogando no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe do União Barbarense não passou de um empate sem gols contra o Ska Brasil, na tarde deste sábado, em duelo válido pela 9ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União Barbarense ficou no 0 a 0 contra o Ska Brasil neste sábado – Foto: Futebol Paulista / Reprodução

Com o resultado, o Leão da 13 segue na segunda posição do Grupo 4 da competição, agora com 15 pontos, atrás do próprio Ska Brasil, que lidera com 16 pontos. Na próxima rodada, a última desta etapa do campeonato, ambas as equipes seguem com chances de fechar na ponta da chave.

Em campo, o confronto foi bastante travado, com o time barbarense propondo o jogo e sendo parado pelo rival de Santana de Parnaíba, principalmente no segundo tempo, quando os donos da casa perderam boas chances de gol.

Na próxima rodada, o Leão joga fora de casa contra o Paulista de Jundiaí, no sábado que vem. Já o Ska Brasil pega o Colorado Caieiras, em seus domínios, no mesmo dia.

A rodada deste final de semana se encerra neste domingo, às 11h, com a partida entre o Colorado Caieiras e o Rio Branco, em Caieiras. Em caso de derrota, o time de Americana estará rebaixado à quinta divisão estadual.