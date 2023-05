União empata em gols com o Paulista e se mantém na vice-liderança do grupo

Jogando no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o União Barbarense empatou em 0 a 0 com o Paulista de Jundiaí, em partida na tarde deste sábado, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União ficou no empate sem gols com o Paulista – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Com o resultado, a equipe barbarense se mantém na vice-liderança do Grupo 4, com oito pontos, mesmo pontuação do líder Ska Brasil, que ainda jogada nesta rodada contra o Colorado Caieiras, neste domingo, podendo chegar aos 11 pontos em caso de vitória.

A próxima partida da equipe do técnico Toninho Cobra será novamente em casa, justamente contra o Colorado Caieiras, lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado, pela 6ª rodada da competição estadual.

Ao final das dez rodadas da primeira fase da Bezinha, quatro equipes avançam à próxima etapa, garantindo ao menos a permanência nesta divisão para a próxima temporada. O quinto e o sexto colocado da chave estarão rebaixados para a quinta divisão, criada neste ano.