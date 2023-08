União empata em casa, mas segue líder do grupo na 3ª fase da Bezinha

Jogando no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste sábado (12), o União Barbarense não passou de um empate em 1 a 1 contra o América de São José do Rio Preto, em duelo válido pela quarta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União Barbarense e América de Rio Preto empataram em 1 a 1 – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (3)

Apesar do tropeço em seus domínios, o Leão da 13 foi a oito pontos e garantiu a manutenção da liderança do Grupo 15, ao menos até a próxima rodada. O América é justamente o segundo colocado, com seis pontos. Completam a chave Grêmio São-Carlense, em terceiro, e Vocem, em quarto, que jogam neste domingo (13).

No confronto deste sábado, o União Barbarense saiu na frente com um gol marcado por Foguinho, aos 32 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti.

O Leão segurou o resultado desta forma na primeira etapa, mas acabou levando o empate no início do segundo tempo, em gol anotado por Coutinho, logo aos 6 minutos, dando números finais ao jogo.

Na próxima rodada, o União enfrenta na quarta-feira (16), às 15h, o lanterna Vocem, mais uma vez em Santa Bárbara, em duelo que pode confirmar a classificação do time ao mata-mata da Bezinha. Já o América recebe em São José do Rio Preto o Grêmio São-Carlense, no mesmo dia.