União empata em casa e se complica na Série A4 do Campeonato Paulista

O União Barbarense tropeçou mais uma vez na disputa do Campeonato Paulista da Série A4 de 2024. Desta vez, jogando no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o Leão da 13 ficou no empate em 0 a 0 contra o Vocem, neste sábado (17), pela quinta rodada.

Leão da 13 empatou sem gols com o Vocem – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

Com o resultado, o União chegou aos 5 pontos e fica provisoriamente na 12ª colocação, mas podendo perder ao menos mais uma posição, dependendo de outros resultados da rodada, que termina somente neste domingo.

O empate interrompe a reação unionista na Série A4, iniciada no último final de semana, com uma vitória em casa sobre o Barretos, que havia afastado o time da zona de rebaixamento – na competição deste ano, dos 16 times, os dois últimos caem para a quinta divisão.

Com isso a equipe do técnico Lúcio Borges agora retoma os treinamentos no início da semana, a fim de realizar ajustes para o próximo desafio, que será contra o Joseense, fora de casa, na quarta-feira (21), às 15h, quando uma vitória será fundamental para evitar uma possível entrada no Z2.

Por sua vez, o Vocem, que está na nona posição, com seis pontos conquistados, tem mais um duelo fora de casa na sexta rodada, no mesmo dia, mas às 19h, contra o Ska Brasil, que neste sábado perdeu do Rio Branco, em Americana, por 2 a 1.