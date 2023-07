União começa terceira fase com vitória diante do São-Carlense

Com este resultado, o União larga na frente do Grupo 15; gol foi marcado aos 16 minutos por Edgar

O União Barbarense começou com o pé direito na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (29), a equipe derrotou o Grêmio São-Carlense por 1 a 0, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

O tento solitário da partida foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo, pelo meio-campista Edgar, em chute de fora da área após bela jogada individual no lado esquerdo do ataque.

Com este resultado, o União larga na frente do Grupo 15. Aoutra partida da chave será entre América de Rio Preto e Vocem, que entram em campo neste domingo (30), às 10h.

A próxima partida do Leão da 13 será na quarta-feira (2), contra o Vocem, em Assis. Já o São-Carlense encara o América no mesmo dia e horário, em São Carlos.