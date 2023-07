União busca recuperação contra XV de Jaú fora de casa

O União Barbarense foi surpreendido em casa pelo XV de Jaú, no último fim de semana, e neste sábado busca a recuperação contra o mesmo adversário pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A partida está marcada para as 15h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Uma vitória pode deixar o Leão da 13 em condições de conquistar a classificação de forma antecipada, na próxima terça-feira, contra o Mauaense.

Leão da 13 perdeu ppor 1 a 0 do XV na rodada passada – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo colocado no Grupo 9 com quatro pontos, o time do técnico João Vallim deve ter alterações em relação aos últimos jogos. O lateral-esquerdo Ruan Américo treinou entre os titulares, enquanto Edgar pode ganhar uma oportunidade como meia-atacante e Franklin compõe o trio de ataque junto a Leyton e Maçola.

“Foi uma semana intensa de trabalho visando o jogo contra o XV de Jaú. Corrigimos muitas coisas e coloquei alguns conceitos do meu trabalho. Fiquei muito satisfeito com a resposta que eles me deram, então nós temos tudo para ir lá e tentar trazer os pontos”, disse João Vallim.

O Galo da Comarca é o líder da chave com sete pontos e sustenta uma invencibilidade de cinco jogos. Nesta sequência, a defesa tem sido destaque, já que não sofreu gols. Na partida de hoje, o técnico Marcos Campagnollo terá de superar o desfalque do lateral-esquerdo Daniel, que cumpre suspensão após ser expulso em Santa Bárbara d’Oeste. Robinho é o favorito para substituir.

No outro jogo do grupo, do qual o União faz parte, o Tanabi enfrenta o Mauaense também neste sábado, às 15h, no Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi. Ambos necessitam da vitória para se aproximarem da zona de classificação.

*Colaborou Gustavo Tomazeli.