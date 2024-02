União visita lanterna Joseense buscando se afastar do Z2

O União Barbarense volta a campo buscando se afastar da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista Série A4. Na tarde desta quarta-feira, às 15h, o Leão enfrenta o Joseense, no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. A partida é válida pela sexta rodada da competição estadual.

Jogando contra o lanterna, União Barbarense busca vitória na A4 – Foto: Bruno Zancan / UABFC

Com uma vitória em cinco jogos, o Leão da 13 tem cinco pontos e ocupa a 12ª posição na tabela de classificação. Na rodada passada, empatou em casa com o Vocem e permaneceu próximo da zona de rebaixamento, tendo apenas dois pontos a mais que o Independente, primeiro time do Z2.

A equipe tem a melhor defesa do campeonato, com dois gols sofridos. No entanto, marcou apenas uma vez, tendo o pior ataque. Se vencer, irá a sete pontos e poderá ficar próximo do G8, de acordo com os resultados da rodada. Por outro lado, uma derrota poderia colocar o União na zona da degola.

Já o Joseense é o lanterna da Série A4. Com um ponto conquistado e 6,7% de aproveitamento, ainda não venceu na competição, colecionando um empate e quatro derrotas. Ao lado do Independente, é o único time que não ganhou nenhuma partida no estadual.

Apesar de ser de São José dos Campos, o Joseense tem mandado seus jogos em Guaratinguetá, devido ao valor de aluguel menor.