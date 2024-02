União Barbarense visita a Francana em busca da 1º vitória na Série A4

Após um empate fora de casa e uma derrota como mandante, o União Barbarense buscará, nesta quarta-feira (7), seu primeiro triunfo na Série A4 do Campeonato Paulista. O time visita a Francana às 19h30, no estádio Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca.

A partida é válida pela terceira rodada e tem transmissão do canal Futebol Paulista, no YouTube. No jogo anterior, em sua estreia em Santa Bárbara d’Oeste, o Leão da 13 perdeu por 1 a 0 para o XV de Jaú, no último sábado.

Antes, na abertura da competição, o União havia empatado em 0 a 0 com o América, em São José do Rio Preto. Ou seja, além da falta de vitórias, a equipe também ainda está zerada em gols no torneio.

O Leão aparece em 12º lugar na tabela de classificação, com um ponto. Todos os 16 clubes participantes se enfrentam na primeira fase.

Os oito melhores avançam para o mata-mata, e os dois finalistas sobem para a Série A3. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão.