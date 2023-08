União Barbarense vence Vocem e derruba último invicto da Bezinha

O União Barbarense derrubou o último invicto do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde desta quarta-feira (2), o Leão da 13 derrotou o Vocem por 1 a 0, no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, em Assis. Com este resultado, a equipe quebrou a invencibilidade do adversário e assumiu a ponta do Grupo 15.

Leão da 13 marcou no segundo tempo e segurou o bom resultado fora de casa – Foto: Reprodução / Futebol Paulista

O gol da vitória unionista foi marcado aos 13 minutos da segunda etapa, pelo zagueiro Diego Leandro, que finalizou com o pé esquerdo de fora da área e contou com a colaboração do goleiro adversário, que falhou no lance. Após o gol, o União administrou o resultado.

Com o triunfo, o Leão da 13 chegou a seis pontos e fica na liderança de seu grupo. Em segundo, aparece o América, que bateu o São-Carlense no mesmo horário por 2 a 1, fora de casa. O Vocem, por sua vez, fica com um ponto e está na terceira posição da chave, à frente apenas do time de São Carlos, que perdeu os dois jogos.

A equipe de Santa Bárbara continua jogando fora de casa. No sábado (5), às 15h, enfrentará o América, em Rio Preto, em confronto direto pela liderança do grupo. Já o Vocem volta a campo no mesmo dia e horário, para encarar o São-Carlense, fora.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.