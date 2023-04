União Barbarense vence o Mogi Mirim por 1 a 0 em jogo-treino neste sábado

Este foi o terceiro teste do time do técnico Toninho Cobra para a disputa da Bezinha, que começa neste mês

Visando a preparação para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o União Barbarense enfrentou neste sábado (1º) o Mogi Mirim, em jogo-treino na casa do adversário, vencendo por 1 a 0.

Leão da 13 bateu o Mogi Mirim por 1 a 0 – Foto: União Barbarense / Divulgação

Este foi o terceiro teste da equipe do técnico Toninho Cobra, que nos últimos dias empatou em 1 a 1 com o time Sub-20 do Rio Claro e venceu o União São João de Araras por 1 a 0, fora de casa em ambas as oportunidades.

O confronto deste sábado foi disputado em três tempos de 30 minutos. A diretoria do Leão da 13 não informou que foi o autor do gol, mas relatou, por meio da assessoria, que o time barbarense ainda teve um gol anulado na partida.

O próximo amistoso do União Barbarense será no próximo sábado (8), quando recebe o União São João no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

O primeiro jogo do time na Bezinha será fora de casa, no dia 23 deste mês, contra o Colorado Caieiras, às 11h. Depois, já na segunda rodada o Leão recebe o Rio Branco, em dérbi no dia 29 de abril, às 15h.