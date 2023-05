União Barbarense vence o Amparo por 1 a 0 e assume liderança do grupo

Equipe de Santa Bárbara chegou aos 7 pontos no Grupo 4 e ultrapassou o Ska Brasil na classificação

Jogando em Santa Bárbara d’Oeste, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, o União Barbarense venceu por 1 a 0 o Amparo, na tarde deste sábado (6), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Toninho Cobra é o comandante do União Barbarense – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com o resultado, o União chegou aos 7 pontos e assumiu a liderança do Grupo 4, ultrapassando o Ska Brasil, que empatou com o Rio Branco e ficou estacionado nos 5 pontos, mas agora em segundo lugar.

O gol do time do técnico Toninho Cobra foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo, pelo atacante Leyton.

Completam a rodada desta chave as equipes do Colorado Caieiras e do Paulista de Jundiaí, que se enfrentam na manhã deste domingo.

A próxima partida do Leão será no próximo sábado, dia 13 de maio, novamente às 15h, justamente contra SKA Brasil, em Santana de Parnaíba.