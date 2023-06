União Barbarense vence dérbi e derruba o Rio Branco para a zona de rebaixamento

Caio Mateus foi o autor do único gol do clássico - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O União Barbarense venceu o Rio Branco por 1 a 0 neste sábado, no estádio Décio Vitta, em Americana, e derrubou o rival para a zona de rebaixamento para a quinta divisão.

O 102º dérbi entre os clubes valeu pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, equivalente à quarta divisão. Caio Mateus anotou o único tento do confronto.

Com o resultado, o Leão da 13 se mantém na segunda colocação do Grupo 4, empatado em pontos com o líder Ska Brasil – ambos têm 14.

O Rio Branco, por enquanto, segue na quarta posição, com sete pontos. Entretanto, já é certo de que a equipe americanense terminará a rodada em quinto lugar.

Colorado Caieiras e Amparo, que estão abaixo do Tigre na tabela, se enfrentam neste domingo, às 11h. E, independente do resultado, um dos times ultrapassará o Rio Branco. Apenas os quatro primeiros avançam de fase. O quinto e o sexto colocado são rebaixados. Faltam três rodadas para a definição dos classificados.

No primeiro tempo, as duas equipes erraram passes em excesso, inclusive na saída de bola. Foi numa falha do Tigre que, aos 8 minutos, o União conseguiu a primeira finalização da partida. Caio Mateus se aproveitou de uma atrapalhada da zaga riobranquense e chutou de fora da área, para a defesa do goleiro João Lazzari. No rebote, Franklin errou o alvo.

O Rio Branco também criou chances, principalmente com Jadson. Primeiro, aos 12 minutos, ele fez o desarme no setor ofensivo, driblou a marcação e chutou com força. Porém, houve o desvio no meio do caminho.

Depois, aos 15, ele recebeu passe por elevação de Cauari e ficou de frente para o goleiro Ivo Ricardo, mas mandou por cima do travessão.

A maior oportunidade, no entanto, esteve nos pés de Pinote, do Leão. Aos 43 minutos, ele foi acionado em velocidade por Caio Mateus, nas costas da marcação e com o campo vazio pela frente. Contudo, se atrapalhou sozinho na entrada da área e possibilitou a chegada da zaga para impedi-lo de ir à rede.

Na segunda etapa, o ritmo caiu, e os espaços diminuíram. Os times conseguiram assustar apenas em jogadas de bola parada e chutes de longe. Diante de tanta dificuldade na criação, o gol só poderia sair se fosse dado de bandeja por um dos times.

E isso aconteceu aos 35 minutos, para a felicidade do União. Após levantamento na área, os defensores e o goleiro do Rio Branco bateram cabeça, e a bola se ofereceu para Caio Mateus, que só tocou para o gol: 1 a 0.

Depois de duas derrotas seguidas, o Tigre busca a reabilitação no próximo sábado, dia 10, quando enfrenta o Ska Brasil no Décio Vitta, às 15h. Por sua vez, o Leão, que vem de duas vitórias consecutivas, visita o Amparo no mesmo dia e horário.