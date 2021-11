União Barbarense tenta surpreender adversários na 2ª fase do Paulista Sub-17

29 out 2021 às 19:10 • Última atualização 29 out 2021 às 19:11

Grupo do Leão é o único com dois clubes de Série A nacional; time enfrenta o Santos neste sábado, em Santa Bárbara

O União Barbarense inicia neste sábado (30), contra o Santos, sua busca por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista Sub-17. No entanto, para ter êxito, a equipe precisará surpreender. Seu grupo é o único com dois clubes de Série A nacional, e o Leão da 13 deverá superar pelo menos um deles na classificação.

Isso porque, dos quatro times da chave, apenas dois seguirão vivos na competição. Em seu primeiro jogo na segunda fase do torneio, o União enfrenta o Santos às 10 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, ainda com portões fechados para o público.

Técnico André Bernal participou do programa Caderno de Esportes – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os mandantes entrarão em campo com: Igor, Luis Felipe, Vinicius Leonardo, Gabrielzão, Wallison, Gabriel Gulão, Jonathan, Vinicius Vergilio, Toni, Thiago e Balotelli.

Os dois adversários estão no Grupo 10, que ainda conta com Red Bull Bragantino e Comercial. O técnico do Leão, André Bernal, destacou a dificuldade da chave.

“Sabemos que essa segunda fase será de nível técnico muito alto, mas vamos procurar manter nosso padrão de jogo. Vamos buscar a classificação e, para isso, precisamos buscar vencer esses adversários. Não teremos jogos fácil. Por isso, manter o padrão será essencial”, disse.

Na última quarta-feira, em participação no Caderno de Esportes, programa da Rádio Clube (AM 580), o treinador também apontou que os jogos servirão como vitrine para os jogadores unionistas, principalmente em função da grandeza dos rivais.

Na primeira fase, o time ficou em segundo lugar no Grupo 4, atrás apenas do Corinthians. Terminou à frente de Guarani, Rio Branco, Salto e Independente, todos eliminados.

Nesta temporada, a categoria Sub-17 tem sido o carro-chefe do clube barbarense, que optou por não disputar o Estadual Sub-20 e o Paulista Sub-23 Segunda Divisão.