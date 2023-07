União Barbarense supera o Mauaense em primeira vitória na segunda fase

Equipe de Santa Bárbara contou com gols de Gaspar e Victor Leo para vencer por 2 a 0 nesta quarta

O União Barbarense conquistou sua primeira vitória na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde desta quarta-feira (5), o Leão da 13 recebeu o Mauaense, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e venceu por 2 a 0.

Gaspar marcou o primeiro gol do União Barbarense nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os gols da vitória unionista foram marcados todos na segunda etapa. Aos 23 minutos, após cruzamento vindo da direita, João Victor ajeitou de cabeça para Gaspar colocar a bola no fundo das redes. Posteriormente, aos 37, Victor Leo acertou um chute improvável da ponta direita e surpreendeu o goleiro Matheus, que não conseguiu defender.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos 41 minutos, o Mauaense teve a oportunidade de descontar o placar em cobrança de pênalti. Gabriel Mury cobrou no canto direito do goleiro Ivo Ricardo, que pulou para fazer a defesa, colocando números finais na partida.

Victor Leo anotou o segundo do Leão da 13 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com este resultado, o União Barbarense pode assumir a liderança do grupo, dependendo do resultado de XV de Jaú e Tanabi, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30. O Mauaense, por outro lado, tem chances de terminar na lanterna.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A próxima partida do Leão da 13 será neste sábado (8), às 15h, novamente no Antonio Guimarães, contra o XV de Jaú. Já o Mauaense também volta a campo no mesmo dia e horário, para encarar o Tanabi, em Mauá.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.