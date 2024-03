União Barbarense se reapresenta visando manter boa sequência

O União Barbarense se reapresentou nesta segunda-feira (4), com foco na preparação para o dérbi diante do Rio Branco, na quarta-feira (6). A partida, válida pela décima rodada do Campeonato Paulista Série A4, será no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe comandada pelo técnico Lúcio Borges vive momento de alta na competição. Invicto há seis jogos, com três vitórias e três empates, o time se afastou da zona de rebaixamento e saltou para a zona de classificação ao mata-mata. Com 13 pontos, ocupa a oitava posição na tabela.

Lúcio Borges é o treinador do Leão da 13 – Foto: União Barbarense_Divulgação

Para manter a boa fase no dérbi, o Leão da 13 aposta no seu setor defensivo, que é o melhor da competição, com apenas quatro gols sofridos em nove jogos. Isso equivale a uma média de 0,44 gol sofrido por partida. Por outro lado, o ataque tem deixado a desejar, marcando apenas cinco gols. Com média de 0,55 gol por jogo, o ataque do União Barbarense é o pior da competição.

No último dérbi, em 2023, o time de Santa Bárbara venceu o rival por 1 a 0, em Americana. Neste ano, caso vença novamente o Rio Branco, irá saltar algumas posições e ultrapassar o adversário na tabela de classificação.

Horário

Após um fim de semana marcado por indefinição, o União Barbarense confirmou na tarde desta segunda-feira que o dérbi será às 15h. Inicialmente, a partida seria às 19h30, mas a FPF (Federação Paulista de Futebol) barrou jogos noturnos no Antonio Guimarães, alegando condições ruins de iluminação. Apesar de o clube ter tentado reverter a situação, o jogo foi mantido para o período da tarde.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.