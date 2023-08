União Barbarense recebe Vocem visando carimbar a classificação

Na última rodada, o União já poderia ter garantido a vaga, mas empatou com o América em 1 a 1, jogando em casa - Foto: Marcelo Rocha-Liberal (11)

O União Barbarense tem a chance de carimbar sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, nesta quarta-feira. O Leão recebe o Vocem, às 15 horas, no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, em partida válida pela quinta rodada da terceira fase da competição. Se vencer, a equipe barbarense estará classificada ao mata-mata.

Na última rodada, o União já poderia ter garantido a vaga, mas empatou com o América em 1 a 1, jogando em casa. Líder do Grupo 15 com oito pontos, o time pode avançar até mesmo com um empate no jogo desta quarta, desde que o São-Carlense não vença o outro jogo da chave, que será contra o América, no mesmo horário.

Para enfrentar o Vocem, o técnico João Vallim não terá à disposição o volante Foguinho, autor do gol no último sábado, que acabou suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar do desfalque, o treinador afirma que não irá mudar o estilo de jogo de sua equipe.

“Eu não mudei o sistema, por isso estou substituindo por outro atleta com o mesmo perfil, de pegada no meio de campo. A equipe deles é forte. Então estou colocando um atleta que não irá mudar o jeito de jogar”, disse o treinador. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves