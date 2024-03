União pega o Taquaritinga buscando se recuperar de goleada histórica 

Uma semana após sofrer a pior goleada de sua história profissional, o União Barbarense volta a campo neste sábado (16). Às 15h, a bola rola para o duelo diante do Taquaritinga, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

O Leão da 13 vem de uma dura derrota por 7 a 0 para o Grêmio São-Carlense, fora de casa, e viveu uma semana de incertezas. Apesar do resultado, o clube manteve o técnico Lúcio Borges à frente da equipe, que deverá ter o retorno de três jogadores expulsos no dérbi contra o Rio Branco. O goleiro Tiago Silva e os laterais Gabriel Sales e Gabriel Kenji devem estar à disposição para o jogo.

Leão da 13 é comandado pelo técnico Lúcio Borges – Foto: Bruno Zancan / União Barbarense

Titular do gol, Maicon também foi expulso na briga. No entanto, terá de cumprir suspensão de dois jogos por ter recebido o terceiro cartão amarelo durante a partida. Nesse caso, o terceiro amarelo não é anulado porque a expulsão não foi resultado de um segundo cartão, mas sim um cartão vermelho direto. Além dele, outro desfalque na equipe será o meia Khawhan, que se recupera de uma lesão na região das costelas.

O União inicia a rodada na oitava posição, com 16 pontos, sendo o último time dentro da zona de classificação ao mata-mata. Em caso de vitória, a equipe vai a 19 pontos e pode subir algumas posições na tabela, no entanto, um novo tropeço pode fazer o Leão deixar o G8.

Por outro lado, o Taquaritinga vem de derrota em casa para o Rio Branco, por 2 a 1, e também busca uma reabilitação no Estadual. A equipe tem 17 pontos e está uma posição à frente do time de Santa Bárbara. Assim como o adversário deste sábado, pode subir algumas colocações em caso de vitória, mas também ficará ameaçado em caso de nova derrota.