União Barbarense recebe o Grêmio São-Carlense pelas quartas de final

Equipes já se enfrentaram nesta edição da Bezinha, na terceira fase, com uma vitória do Leão e um empate

O União Barbarense inicia a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado. Às 15 horas, a equipe enfrenta o Grêmio São-Carlense, no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara, na partida que inaugura o mata-mata da competição para ambos os times.

Leão da 13 quer abrir vantagem na ida das quartas de final – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O confronto não será novidade para nenhum lado. Na terceira fase, os clubes foram os dois classificados do Grupo 15, que teve a liderança do Leão, com 10 pontos, seguido da equipe de São Carlos, com sete. No confronto direto desta edição da Bezinha, o retrospecto é de uma vitória do time barbarense e um empate.

Para o mata-mata, os duelos foram definidos através da campanha geral, que envolve o desempenho das equipes na primeira, segunda e terceira fases do torneio, com os melhores times enfrentando os piores. O União Barbarense possui a segunda pior classificação geral e o São-Carlense a segunda.

O técnico João Vallim terá um desfalque de peso para o jogo de ida. Foguinho, volante e capitão do Leão, foi expulso no último jogo, empate sem gols justamente contra o São-Carlense, e fica fora. Em seu lugar, o zagueiro Marcelo pode jogar improvisado.

A equipe classificada para a semifinal e que disputará o acesso será definida no próximo sábado, dia 2, em São Carlos. Caso o placar agregado esteja empatado, a decisão será nos pênaltis.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.