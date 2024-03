União Barbarense recebe Jabaquara em jogo decisivo na Série A4

O União Barbarense vai para o tudo ou nada na Série A4 do Campeonato Paulista neste sábado (30). Às 15h, no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe recebe o Jabaquara precisando vencer para ter chances de se classificar para o mata-mata da competição. Além da vitória, o time dependerá de outros resultados para avançar. O duelo é válido pela 15ª e última rodada da primeira fase.

União Barbarense precisa vencer para ter chances de se classificar ao mata-mata – Foto: Bruno Zancan/UABFC

A equipe se complicou na última rodada, quando perdeu para o Ska Brasil por 1 a 0 e deixou a zona de classificação. Agora, ocupa a 10ª posição, com 19 pontos, um atrás do Ska, que é o primeiro time dentro do G8. Na rodada final, terá que somar os três pontos e contar com tropeços de dois dos três times a seguir: Vocem, Ska Brasil e Audax. No entanto, se empatar ou perder estará eliminado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O técnico Toninho Cobra terá problemas para escalar o time. Isso porque a equipe tem desfalques por suspensão: os goleiros Maicon e Tiago, o lateral-direito Gabriel Sales, assim como o meia Vinícius. Eles foram punidos pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo pela pancadaria após o dérbi contra o Rio Branco. Além deles, o lateral-esquerdo Marcos Vinícius levou o terceiro amarelo e também está fora.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outras ausências, neste caso por lesão, são os meio-campistas Khawhan, Izael e Erick. Ao todo, o Leão da 13 terá oito desfalques para a rodada final. Com as duas primeiras opções para o gol ausentes, a meta unionista deverá ser defendida novamente por Daniel Jesus, que foi o goleiro na goleada sofrida por 7 a 0 diante do São-Carlense.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Briga contra o rebaixamento

Por outro lado, o Jabaquara também tem uma tarde decisiva na competição, mas em outra perspectiva. Na 13ª posição, com 11 pontos, a equipe da baixada santista está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. Para escapar da quinta divisão com suas próprias pernas, precisa vencer. Se empatar ou perder, dependerá de tropeços de Independente ou Joseense.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.