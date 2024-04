União Barbarense recebe Francana em jogo de ida das quartas de final

O União Barbarense inicia neste sábado (6) a busca por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista Série A4. No estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe recebe a Francana, às 15h. O duelo é válido pelo confronto de ida das quartas de final.

A partida coloca frente a frente o melhor time e o pior entre os oito classificados ao mata-mata. Isso porque a Francana terminou a primeira fase em primeiro lugar, com 30 pontos, com aproveitamento de 66,7%, enquanto o Leão da 13 foi o oitavo colocado, com 22 pontos. A campanha unionista é de 48,9% dos pontos.

União Barbarense inicia busca por uma vaga na semifinal da Série A4 – Foto: Bruno Zancan / UABFC

Para o duelo deste sábado, o técnico Toninho Cobra poderá contar com dois novos jogadores: o goleiro Airon e o zagueiro Edgar Silva. A dupla foi contratada nesta semana para reforçar a equipe na fase final, sendo que Airon poderá já iniciar a partida como titular.

Neste ano, a Série A4 não terá disputa de pênaltis em caso de placar igual. Assim, para se classificar à semifinal, o União Barbarense terá de vencer na soma dos placares – caso contrário, estará eliminado. De acordo com o regulamento, o critério de desempate classifica a equipe com a melhor campanha.

Desde que começou a disputar a quarta divisão, em 2019, o Leão da 13 nunca passou para as semis. Em 2019 e 2020, a equipe foi eliminada antes do mata-mata, enquanto em 2023 caiu para o Grêmio São-Carlense, nas quartas de final.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.