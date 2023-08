União Barbarense recebe América de Rio Preto e pode se classificar neste sábado

O União Barbarense pode carimbar sua vaga para as quartas do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado. Jogando no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o Leão recebe o América de Rio Preto, às 15 horas. Se vencer, irá se classificar à próxima fase com duas rodadas de antecedência.

A equipe é líder do Grupo 15, com sete pontos, seguida do próprio América, que tem cinco. Um dos trunfos para a evolução unionista é a melhora defensiva: nos últimos quatro jogos o time não sofreu gols.

“Nós mudamos o sistema de cobertura da equipe. Expusemos o modo que eu gosto de jogar, com sistema de cobertura bem compacto, então isso neutraliza bastante a equipe adversária”, disse o técnico João Vallim.

