União Barbarense realiza promoção para jogo de vida ou morte na Bezinha

Primeiros 500 ingressos serão vendidos a R$ 10 na secretaria do clube; duelo com Tanabi será no sábado

O União Barbarense divulgou nesta quinta-feira (20) uma promoção de ingressos para o jogo de vida ou morte contra o Tanabi, no sábado (22), às 15h, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Jogando no Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe precisa vencer para ter chances de não ser rebaixado à quinta divisão estadual.

Leão da 13 espera ter casa cheia para se livrar do rebaixamento à 5ª divisão estadual – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o clube, os primeiros 500 ingressos serão vendidos a R$ 10 reais cada, na secretaria do clube, localizada no Antonio Guimarães, graças à ajuda de um patrocinador. Após a cota estar esgotada, as entradas passarão a custar R$ 60 inteira e R$ 30 meia para o setor de cativa, enquanto a arquibancada será R$ 40 inteira e R$ 20 meia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O jogo é fundamental para o futuro do União Barbarense, já que a equipe está na lanterna do Grupo 9, com apenas quatro pontos. Se perder ou empatar, estará rebaixado à quinta divisão estadual. Se vencer, no entanto, ainda há chance de classificação à terceira fase – o que livraria do rebaixamento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para se salvar, o Leão da 13 precisa vencer e torcer por um empate ou derrota do Mauaense no duelo contra o XV de Jaú. Caso o Mauaense vença, a equipe de Santa Bárbara poderia alcançar, no máximo, o terceiro lugar do grupo e dependeria de índice técnico.

No entanto, o saldo de gols de -5 torna a missão difícil, já que dependeria de uma série de combinações para terminar entre os quatro melhores terceiros.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.