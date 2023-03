União Barbarense realiza primeiro jogo-treino do ano neste sábado

Clayton Vieira ao lado técnico Toninho Cobra - Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O União Barbarense realizará, neste sábado (18), seu primeiro jogo-treino preparatório para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Fora de casa, a equipe de Santa Bárbara enfrenta o time Sub-20 do Rio Claro, às 9h30.

Este será o primeiro teste do time, que anunciou nesta semana o treinador Toninho Cobra, que estará à frente da equipe no jogo. De acordo com o clube, o plantel conta atualmente com 36 atletas, mas alguns deles devem ser liberados em breve, já que estão em período de avaliação.

Durante a coletiva que apresentou o planejamento para a temporada, o diretor de futebol do União, Clayton Vieira, estipulou quatro jogos treinos durante o período que antecede o campeonato. A estreia do União na Bezinha está marcada para o dia 23 de abril, fora de casa, contra o Colorado Caieiras. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco