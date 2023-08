Leão da 13 levou 1 a 0 do Grêmio São-Carlense e precisará reverter o resultado na volta, no próximo sábado

Mesmo jogando no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o União Barbarense acabou derrotado pelo Grêmio São-Carlense, pelo placar de 1 a 0, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União Barbarense levou gol aos 23 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio – Foto: Reprodução / Futebol Paulista

Com o resultado, o Leão da 13 precisará reverter o placar adverso e vencer por ao menos dois gols de diferença na volta, para então avançar direto às semifinais da competição estadual.

No entanto, se vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será feita nos pênaltis, enquanto que um empate ou uma nova derrota dão a vaga para o time de São Carlos.

Neste sábado, o Leão levou o único gol do jogo aos 23 minutos do segundo tempo, quando Matheus Barbosa aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa e então cabeceou para o fundo das redes.

Sendo assim, a equipe do técnico João Vallim deve retomar os treinamentos na segunda-feira, visando a preparação para a partida decisiva do próximo sábado, no estádio Luís Augusto Oliveira, em São Carlos, às 15h.

OUTRO JOGO

Além disso, na outra partida da rodada envolvendo um time da RPT (Região do Polo Têxtil), o Rio Branco recebeu em Americana o Taquaritinga e ficou apenas em um empate por 0 a 0.

Com isso, o Tigre precisará de uma vitória simples no próximo jogo e, se empatar, vai para os pênaltis. Em caso de derrota, o time estará fora da Bezinha.