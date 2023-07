União Barbarense pega o Tanabi pela Bezinha e tem estreia de novo técnico

O União Barbarense inicia sua participação na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado. Às 10h, o Leão da 13 enfrenta o Tanabi, fora de casa, no Estádio Municipal Alberto Victolo, na cidade de Tanabi. O confronto é válido pelo Grupo 9 da competição estadual.

Técnico João Vallim dirige o União Barbarense pela primeira vez neste sábado – Foto: Gustavo Tomazeli / Rádio Clube

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Paulista de Jundiaí, fora de casa, na última rodada da fase anterior da competição.

Além disso, terá a estreia de João Vallim à frente do comando técnico. O treinador foi contratado na semana passada, após a saída de Toninho Cobra, que deixou o clube em comum acordo, mesmo com a boa campanha na etapa inicial do campeonato, colocando o time barbarense na segunda posição do Grupo 4.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vallim, que tem 67 anos, entende que sua primeira semana de trabalho com o elenco do Leão da 13 foi positiva, uma vez que ele já trabalhou com boa parte dos jogadores no Rio Claro. O técnico promete uma equipe mais intensa dentro de campo para este jogo.

“Eu coloquei mais intensidade no modo de jogar, gosto de jogar com bastante intensidade, competitividade, buscando a vitória do começo ao fim do jogo, sempre em busca da vitória. A maioria já trabalhou comigo e, aqueles que não trabalharam, se adaptaram bem e a resposta foi boa. Espero fazer um bom jogo e trazer os três pontos”, disse o treinador em entrevista para a Rádio Clube (AM 580).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O outro jogo do Grupo 9 da Bezinha foi entre Mauaense e XV de Jaú, que se enfrentaram nesta sexta-feira e empataram em 0 a 0, em Mauá. Com este resultado, o União Barbarense já assume a ponta de sua chave se vencer o Tanabi neste sábado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin

– Colaborou Gustavo Tomazeli