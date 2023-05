União Barbarense pega o Ska Brasil para continuar líder do Grupo 4 da Bezinha

Líder do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o União Barbarense vai a Santana de Parnaíba para enfrentar o Ska Brasil, neste sábado, às 15h, pela quarta rodada da competição. O jogo, que será no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, é confronto direto pela primeira posição da chave.

Toninho Cobra é o treinador do União Barbarense na Bezinha deste ano – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Leão da 13 vem embalado após vencer o Amparo por 1 a 0, no último fim de semana, em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe possui 7 pontos, sendo duas vitórias e um empate. O Ska Brasil, por sua vez, empatou a última partida com o Rio Branco, em 1 a 1, e chegou a 5 pontos, na segunda posição.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Se vencer, o União se isola ainda mais na frente. Caso a vitória seja da Águia, a equipe visitante pode assumir a primeira posição, a depender do resultado do confronto entre Paulista e Amparo, também hoje e às 15h. No mesmo horário, Rio Branco e Colorado Caieiras também jogam.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.