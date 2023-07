União Barbarense joga mal e perde de 4 para o XV de Jaú fora de casa

Com a derrota, o União caiu para a terceira posição no Grupo 9 e terá de vencer os próximos jogos para continuar no torneio

Se na semana passada, a situação ficou ruim para o União Barbarense, que perdeu para o XV e Jaú, por 1 a 0, diante de seus torcedores, a situação ficou ainda pior na tarde deste sábado (15). Jogando novamente com o mesmo adversário, mas fora de casa, a equipe comandada por João Valin foi goleada por 4 a 0, caiu para a terceira posição no Grupo 9 e terá de vencer os próximos jogos para continuar no torneio.

A goleada no estádio Zezinho Magalhães garantiu o time de Jaú na terceira fase do campeonato. O resultado leva o Galo da Comarca aos dez pontos, na liderança isolada. O segundo colocado é o Tanabi, com cinco, seguido pelo União, com quatro. Como Tanabi e União se enfrentam na última rodada, pelo menos uma das equipes não poderá chegar aos dez pontos, garantindo assim a classificação do time de Jaú.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 8 minutos, com Lucas Black batendo de fora da área. O segundo gol saiu logo depois. Após a troca de passes na direita, Léo Machado cruzou e a zaga afastou parcialmente. Na sobra, Alan Leite bateu cruzado e ampliou. Para fechar o placar, em nova jogada pela direita, Vinicius Soares se antecipou à defesa e desviou para marcar o terceiro.

Na volta do intervalo, Geovany Soares aproveitou cruzamento da direita e, livre na área, fez o quarto fechando a goleada.

Outro mandante que se deu muito bem neste sábado foi o SKA Brasil no Grupo 10. Defendendo a liderança, o time de Santana de Parnaíba recebeu o Guarulhos e venceu por 7 a 0, justamente o mesmo placar do primeiro confronto na semana passada. Com este resultado, o time de Guarulhos é o pior de todos nesta fase.

Já o SKA chega a dez pontos e garantiu a sua vaga para a terceira fase. O Catanduva ganhou do Independente por 2 a 0, jogando em casa, e aparece em segundo, com sete pontos, um a mais do que o time de Limeira, que tem seis.