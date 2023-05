União Barbarense inicia venda de ingressos para jogo contra o Amparo

O União Barbarense iniciou nesta quarta-feira (3) a venda de ingressos antecipados para o jogo contra o Amparo, que será no sábado (6), às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Os preços serão os mesmos aplicados para o dérbi contra o Rio Branco, disputado no último fim de semana. O setor de arquibancada geral custa R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto a área cativa tem o valor de R$ 60 inteira e R$ 30 meia. Possuem direito à meia entrada estudantes e aposentados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Crianças de até 12 anos não pagam ingresso. Além disso, o clube informou que os torcedores que estiverem com a camisa do time pagarão meia. As vendas antecipadas acontecem diariamente na secretaria do clube, no próprio estádio, até às 19h.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As entradas também podem ser adquiridas de forma virtual, através do site uniaobarbarense.soudaliga.com.br.

Esta será a segunda partida do Leão da 13 em casa desde o retorno ao futebol profissional. No jogo diante do Tigre, o público foi de 1.914 pessoas, com uma renda de R$ 43.800.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.