União Barbarense inicia semana de olho em vaga no G8

O União Barbarense iniciou sua semana de trabalho com o foco em uma vaga no G8 do Campeonato Paulista da Série A4. Ao derrotar o Nacional por 1 a 0 no último domingo (25), em São Paulo, o Leão da 13 alcançou a marca de quatro jogos de invencibilidade na competição.

A sequência conta com dois empates e duas vitórias – além do Nacional, o time de Santa Bárbara d’Oeste venceu o Barretos no período. Assim, o União deixou de olhar para a parte de baixo da tabela e agora mira a zona de classificação para o mata-mata do Estadual.

Com nove pontos conquistados, o Leão está na 9ª posição. A quantidade é a mesma do Osasco Audax, que é o primeiro time dentro do G8, mas o alvinegro perde no saldo de gols. A depender dos resultados da rodada, um empate poderia bastar para o ingresso do União.

Apesar do bom momento, o técnico Lúcio Borges terá um dia a menos para preparar sua equipe. Isso porque o jogo em São Paulo seria no sábado, mas precisou ser adiado para o dia seguinte, devido às fortes chuvas que alagaram o gramado do estádio Nicolau Alayon.

Confronto direto

Assim, a reapresentação do elenco foi nesta segunda-feira (26), sem que os atletas pudessem ter um dia de folga, já que o próximo compromisso é na quarta-feira (28). No estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, o União Barbarense terá pela frente o Penapolense, às 19h30, em confronto direto pelo G8.

O time de Penápolis é o 10º colocado, com oito pontos. Por conta disso, o vencedor tem condições de pegar o elevador e subir na tabela de classificação. Agora com 42,9% de aproveitamento, o União Barbarense é dono da melhor defesa da Série A4, ao lado de XV de Jaú e Barretos, com quatro gols sofridos em sete jogos.

