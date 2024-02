União Barbarense faz 1 a 0 no Barretos e conquista sua primeira vitória no Estadual

Pedro Henrique marcou no final do segundo tempo e garantiu o primeiro triunfo do Leão da 13 na competição

Jogando no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o União Barbarense conquistou neste sábado (10) a sua primeira vitória no Campeonato Paulista Série A4 deste ano, sobre o Barretos, por 1 a 0. Com o resultado, o Leão da 13 chegou aos quatro pontos na competição, subindo para a 10ª colocação.

Pedro Henrique corre para comemorar com a torcida o seu gol no jogo deste sábado – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

O único gol da partida saiu já na reta final do confronto e foi marcado pelo atacante Pedro Henrique. Aos 39 minutos do segundo tempo, após cruzamento na área, o goleiro do Barretos afastou de soco e a bola sobrou para o jogador do Leão da 13, que dominou e chutou de muito longe para marcar 1 a 0, para delírio da torcida.

Após obter o primeiro triunfo e se afastar da zona de rebaixamento da competição, o time do técnico Lúcio Borges agora se prepara para o confronto da quinta rodada da Série A4, contra o Vocem, no próximo sábado (17), mais uma vez no Antônio Guimarães, às 15h.

Por sua vez, o Barretos, que ainda não havia perdido do Estadual, vai buscar a reação diante do Taquaritinga, novamente fora de casa, no mesmo horário.

Na Série A4, os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, sendo que os dois finalistas sobem para a Série A3 do próximo ano. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão.