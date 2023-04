União Barbarense fará novo jogo-treino contra Sub-20 do Rio Claro

Este será o quarto teste do Leão da 13 para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha

O União Barbarense irá realizar um jogo-treino neste sábado (8), contra a equipe Sub-20 do Rio Claro, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Este será o quarto teste do Leão da 13 para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, sendo o segundo contra o Rio Claro.

Jogo será disputado no estádio Antonio Guimarães – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Na primeira oportunidade, os clubes empataram em 1 a 1. Depois, o União realizou atividades contra União São João e Mogi Mirim, vencendo ambas por 1 a 0.

O jogo-treino deste sábado será fechado ao público, conforme decisão da diretoria unionista, e marcará o primeiro evento do clube neste ano no Antonio Guimarães, que foi liberado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O clube afirmou, na última quarta-feira (5), que novos jogadores chegaram recentemente e já estão integrados ao time. No entanto, nenhum nome foi divulgado. A diretoria espera concluir as contratações até o fim desta semana.