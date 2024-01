União Barbarense fará jogo-treino contra o Pouso Alegre na quarta, em Minas

Adversário se prepara para as disputas do Campeonato Mineiro e do Brasileiro da Série D

Leão da 13 é comandado pelo técnico Lúcio Borges – Foto: Bruno Zancan/União Barbarense

O União Barbarense tem uma viagem interestadual marcada para esta quarta-feira (17). O destino será Minas Gerais, onde a equipe fará um jogo-treino com o Pouso Alegre, que se prepara para as disputas do Campeonato Mineiro e do Brasileiro da Série D.

Segundo programação divulgada pelo Leão da 13, a bola rola a partir das 15h30. A atividade ocorre no estádio Irmão Gino Maria Rossi, no Manduzão, em Pouso Alegre.

O União está em preparação para o Paulista da Série A4. A estreia acontece no dia 27 de janeiro, às 15h, contra o América de Rio Preto, fora de casa.

Todos os 16 clubes participantes se enfrentam na primeira fase, e os oito primeiros garantem classificação para as quartas de final. Os dois finalistas sobem para a A3. Os dois últimos, por outro lado, estarão rebaixados para a quinta divisão.